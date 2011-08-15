-Şehit Jandarma Yüzbaşı Okul toprağa verildi TURHAL (A.A) - 15.08.2011 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terörist saldırı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal Okul'un cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehit Erdal Okul'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Ataköy köyüne götürüldü. Köy mezarlığında düzenlenen törende konuşan Tokat Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Yüzbaşı Zeki Mesut Tekin, şunları kaydetti: ''Bugün burada aziz Türk milletinin namusuna, birliğine, beraberliğine göz diken 10 asırlık Türk yurdunun mukaddesatına kastetmeye kalkışan bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyon dönüşünde şehit olan jandarma yüzbaşı Erdal Okul'u ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Türk milleti askerlik şerefini, Türklüğün yüceliğine, öz varlığının çok üzerinde gören, tarih boyunca zaferden zafere koşan, kurduğu 16 büyük devletle uygarlık, asalet, adalet izleri bırakan bağımsızlığı, özgürlüğü, şerefi, mukaddes değerleri uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen asil bir millettir.'' Törenden sonra Tokat İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Tokat Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Özkara, şehidin tabutunu örten Türk bayrağını ve fotoğrafını eşi Yasemin Okul'a verdi. Cenazenin toprağa verilişi sırasında şehidin eşi Yasemin Okul ile annesi Hanife Okul gözyaşlarına hakim olamadı. Askeri yetkililer, ayakta güçlükle durduğu gözlenen Yasemin Okul ve Hanife Okul'un koluna girerek destek oldu. Acılı anneyi akrabaları oldukları öğrenilen bir albay teskin etmeye çalıştı. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Dilek Yüksel, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, ilçe kaymakamları, askeri ve mülki yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada Turhal ilçe merkezinde düzenlenmesi planlanan cenaze töreninin ailenin isteği üzerine iptal edildiği bildirildi.