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ŞEHİT JANDARMA SELVİ TOPRAĞA VERİLDİ KAYSERİ (A.A)

04 Eylül 2010 20:14

-ŞEHİT JANDARMA SELVİ TOPRAĞA VERİLDİ KAYSERİ (A.A) - 04.09.2010 - Diyarbakır'da 7 aylık askerken görev sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı Akın Selvi'nin cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Selvi için Talas İlçesi'nin Kuruköprü Mahallesi'ndeki Kuruköprü Cami'nde düzenlenen törene Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Murat Kırkaya, 12. Hava Üs Komutanı Mehmet Cahit Bakır, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve Yaşar Karayel ile İl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın katıldı.  Cenaze töreninde baba Ahmet Selvi, taziyeleri kabul etti. Selvi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kuruköprü Mezarlığı'na defnedildi.

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