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Şehit Jandarma Komando Göçer toprağa verildi YOZGAT (A.A)

23 Eylül 2011 18:31

-Şehit Jandarma Komando Göçer toprağa verildi YOZGAT (A.A) - 23.09.2011 - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Doğan Göçer cenazesi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Tepedoğan köyünde toprağa verildi. Doğan Göçer'in cenazesi, dün akşam Van Yusuf Turgut Kışlası Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Sarıkaya'ya getirildi. Sarıkaya miting alanında kılınan cenaze namazı öncesi bir grup vatandaş, terör örgütü aleyhinde slogan attı. Törende, Yozgat Valisi Necati Şentürk'ün ''başınız sağolsun, şehit ailesi oldunuz'' sözlerine şehidin kardeşi Aliye Göçer, ''Kardeşim ölmedi, kardeşim gelecek, yalan söylüyorsunuz'' diyerek tepki gösterdi. Daha sonra fenalaşan Aliye Göçer, hastaneye kaldırıldı.  Yozgat İl Müftüsü Nuh Korkmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Göçer'in cenazesi, Tepedoğan köyü mezarlığında toprağa verildi.  Cenaze törenine Yozgat AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Murat Kırkaya, Yozgat ilçe kaymakamları, şehidin babası Osman Göçer, üvey annesi Fatma göçer, öz annesi Ayfer Tufan, kardeşleri Aliye, Beste ve Salih Göçer, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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