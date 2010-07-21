-ŞEHİT JANDARMA ÇAVUŞ YEŞİLYURT İÇİN ADANA'DA TÖREN ADANA (A.A) - 21.07.2010 - Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK üyelerince, operasyon halindeki güvenlik güçlerine açılan taciz ateşinde şehit olan Jandarma Komando Çavuş Serdar Yeşilyurt için memleketi Adana'da tören düzenlendi. Van'dan Adana Askeri Hastanesi morguna getirilen Yeşilyurt'un cenazesi, askeri tören birliği tarafından alınarak Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin babası Serdar, annesi Zeliha Yeşilyurt, erkek kardeşi Soner, kız kardeşleri Seval Yeşilyurt, Ayten Dursun, Saniye Kubat ve engelli kardeşi Selma Yeşilyurt katıldı. Baba Yeşilyurt, oğlunun nisan ayında izne geldiğini ve 5 Mayısta birliğine döndüğünü belirterek, şunları söyledi: ''Önceleri askerlikten çok korkuyordu. Son zamanlarda 'Baba, askerliğimi tamamlayınca uzman erbaş olarak askerde kalmayı düşünüyorum, ama şehit olacağım, içime doğuyor' diyordu.'' Oğluyla en son 2 gün önce telefonda konuştuğunu belirten Yeşilyurt, şöyle devam etti: ''Bir süre önce operasyonda bir arkadaşının şehit olduğunu, kendisinin şimdilik operasyona çıkmadığını söyledi. Sesi hiç iyi gelmiyordu. Birkaç gecedir sürekli rüyama giriyordu. Şehit olacağını hissediyordum. Oğlum melek gibiydi.'' Bu arada, tören sırasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kol kola girerek, protokol ve tabutun çevresinde adeta etten duvar örerken, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüklerine bağlı sivil polislerin cenaze namazı sırasında protokolün arkasında 2 saf halinde durduğu görüldü. Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez de zaman zaman protokolün arasından ayrılarak, güvenlik tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Şehit tabutunun taşınmasıyla ilgili görüntü almasında güç anlar yaşayan basın mensupları ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Şehidin cenazesi, daha sonra Kozan ilçesine bağlı Bucak köyüne götürülerek, toprağa verildi.