Şehit haberini karakola çağırıp söylediler

Acılı baba Tekin, oğlunun şehit olduğu haberinin sabaha karşı karakola çağrılıp söylenmesine tepki gösterdi



Hakkâri Çukurca’da, operasyona giden askerlerin ilerlediği patika üzerine PKK’lıların daha önceden döşediği mayının önceki gece patlaması sonucu Er Lokman Tekin (21) şehit oldu, biri üsteğmen iki asker de yaralandı.



Mardin Savur nüfusuna kayıtlı olan ve Adana’da yaşayan Tekin’in şehit olduğu haberi, polis merkezi amirliğine çağrılan babası Muhittin (66) ile ağabeyi Şehit Mehmet Ali Arslan’a, hazır bekleyen askeri heyet tarafından saat 04.00 sıralarında verildi. Gözyaşına boğulan acılı baba, çıkışta kapıda bekleyen askerlerin boynuna sarılıp öperek teselli bulmaya çalıştı.



Gülbahçe Mahallesi’ndeki eve de giden Adana Merkez Komutanlığı’ndan askeri yetkililer ile polis ekipleri, Tekin’in şehit olduğu haberini açıkladı. İkisi zihinsel engelli 5 erkek ve 2 kız kardeşi bulunan Tekin’in acı haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.



Fenalaşan anne Bedriye Tekin (65), “İçim kan ağlıyordu ama elimden bir şey gelmedi” dedi.

Gece yarısından sonra eve telefon edilip karakola çağrılmasına tepki gösteren baba Muhittin Tekin, “Bir şey soracaklarını söylediler. Polis aracı gelip bizi aldı, karakola götürdü. Orada, askerleri görünce oğlumun şehit olduğunu anladım. Beni niye böyle çağırdılar, karakola götürdüler anlamadım. Çok üzgünüm” dedi.



Tekin’in amcasının oğlu İskender Tekin, “Gelip evde şehit haberini verebilirlerdi. Karakola çağırıp, öyle haber verdiler” diye konuştu.



Tekin için dün Adana Sabancı Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Tekin’in cenazesi Küçükoba Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Mezarlıkta 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek, Muhittin Tekin’e şehit erin fotoğrafıyla tabutunun sarılı olduğu Türk bayrağını verdi.

