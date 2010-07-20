-ŞEHİT HABERİ YASA BOĞDU TURHAL (A.A) - 20.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan askerlerden birinin Piyade Üsteğmen Çetin Aylar olduğu bildirildi. Şehidin Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesi ve yakınları, acı haberi alınca üzüntüye boğuldu. Terör saldırısında şehit düşen 30 yaşındaki Piyade Üsteğmen Çetin Aylar'ın Turhal ilçesi Güneş Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, Turhal Kaymakamı Mehmet Ünlü, İlçe Belediye Başkanı Ali Gözen ve diğer askeri yetkililerle eve giden İl Jandarma Komutan Yardımcısı Binbaşı Yıldırım Çatık verdi. Acı haberi alan şehidin babaannesi Gönül Aylar ile halası Kadriye Çakı ve bazı yakınları fenalık geçirdi. Evin önüne gelen sağlık ekipleri fenalaşan aile fertlerine müdahale etti. Şehidin babaannesi Gönül Aylar, ambulansla hastaneye götürüldü. Acı haberi alan şehidin yakınları ile mahalleli de büyük üzüntü yaşadı. Şehit Çetin Aylar'ın, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda hizmetli olarak çalıştığı öğrenilen babası İbrahim Aylar'ın geçici görevle Turhal'a geldiği ancak baba İbrahim Aylar ile şehidin annesi Yeter Aylar'ın şu an Edirne'de oldukları öğrenildi. Şehidin anne ve babasına acı haberin Edirne'de verildiği belirtildi. Ailenin tek erkek çocuğu olduğu belirtilen Çetin Aylar'ın 2 kız kardeşinin olduğu bildirildi.