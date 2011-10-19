Şehit evlerinde acı ve gözyaşı

T24-Hakkari’nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybeden askerlerin aileleri acı haberle yıkıldı.





2 çocuğu vardı





Saldırılarda şehit olan 24 askerden birinin, Konya'nın Akşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Başçavuş İbrahim Geçer (36) olduğu öğrenildi. İki çocuk babası olan şehit Başçavuş Geçer'in ailesine acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı.Akşehir 31. İkmal Merkez Komutanı İkmal Albay Ali İhsan İmre ve sağlık ekipleri, şehidin Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Yazla beldesindeki yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin annesi Fatma Geçer, ''Biz kurbanımızı Kurban Bayramı'ndan önce kestik'' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Geçer'in babası Mehmet Geçer'in 2 yıl önce yaşamını yitirdiği, şehidin Mehmet Batuhan ve Murat adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.





Bir annenin isyanı



Jandarma Üsteğmen Murat Bek'in acı haberi Yozgat'taki baba ocağına ulaştı. Şehidin annesi acı haber üzerine fenalık geçirerdi. "Keşke ben ölseydim. Yavrum sen ölmeseydin." diye feryat etti.

Yozgat Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Süleyman Gürz, beraberinde İl Müftüsü Nuh Korkmaz iki doktor ve acil servis doktor ve ekipleriyle şehidin Yozgat'ın merkeze bağlı Söğütlüyayla köyündeki ailesine acı haber verdi. Her şeyden habersiz Jandarma arabasını ve 112 acil ambulansı evlerinin önünde gören anne Elmas Bek, yere yığıldı. Acılı anne, "Keşke ben ölseydim. Yavrum sen ölmeseydin. Ben şimdi ne yapacağım." diye fenalık geçirdi. Baba Abdullah Bek ise ayakta durmakta güçlük çekerken Jandarma Binbaşı Süleyman Gürz ve İl Müftüsü Nuh Korkmaz tarafından teselli edilmeye çalıştı.



Şehit Üsteğmenin nişanlı olduğu ve yakın zamanda düğün yapacağı öğrenildi. Şehit Murat Bek'in üçü kız, biri erkek dört kardeşi bulunuyor.





İstanbul'da acı haber





Şehit 26 asker arasında yer alan Eyüp Çolakoğlu'nun İstanbul'daki ailesi, acı haberle yıkıldı. Çolakoğlu'nun şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından İstanbul Avcılar'da oturan aileye ulaştırıldı. Şehidin ailesi, gelen acı haberle adeta yıkıldı. Eyüp Çolakoğlu'nun şehit olduğu haberiyle yıkılan anneannesi balkonda gözyaşı döktü. Şehidin üvey babası Yaşar Ergin, "En son dün annesiyle konuşmuş. İzne geleceğini söylemiş ama nasip olmadı. 7 aylık askerdi" dedi. Binaya Türk bayrağı asılırken, evin önünde ambulanslar hazır bekletiliyor.

