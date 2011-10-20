T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit evinin elektriği borçtan kesikmiş

PKK’nın Çukurca saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Birol Elmas’ın, annesi ve biri engelli 3 kardeşinin yaşadığı evin elektriğinin, borç yüzünden

20 Ekim 2011 03:00

T24 - PKK’nın Çukurca saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Birol Elmas’ın, annesi ve biri engelli 3 kardeşinin yaşadığı evin elektriğinin, borç yüzünden kesik olduğu ortaya çıktı. Şehit haberinin gelmesi üzerine eve gelen bir ekip elektriği açtı.
 

Çukurca’da terhisine 120 gün kala şehit olan Birol Elmas’ın Karakamış Mahallesi’ndeki tek katlı evinin elektriği, birikmiş borcundan dolayı Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bir süre önce kesildi.



Yardımla geçiniyorlardı


Karakamış Mahalle Muhtarı Adil Kaplan, şehit çavuş Birol Elmas’ın babasını yıllar önce kaybettiğini, annesi Mübyen Elmas’ın biri özürlü olan, biri kız 2’si erkek 3 çocuğuyla yaşadığını belirterek, ‘Yardımlarla geçiniyorlardı. Ailenin Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.ye bin 200 lira borcu vardı. Bu borcu taksit yaptılar. Yine ödeyemediler. Sonra borç 2 bin liraya çıktı. Bunun üzerine de kestiler. Karanlıkta oturuyorlardı. Şehit haberi gelince de SEDAŞ ekibi gelerek eve elektrik verdi" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24