Şehit evinin elektriği borçtan kesikmiş

T24 - PKK’nın Çukurca saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Birol Elmas’ın, annesi ve biri engelli 3 kardeşinin yaşadığı evin elektriğinin, borç yüzünden kesik olduğu ortaya çıktı. Şehit haberinin gelmesi üzerine eve gelen bir ekip elektriği açtı.



Çukurca’da terhisine 120 gün kala şehit olan Birol Elmas’ın Karakamış Mahallesi’ndeki tek katlı evinin elektriği, birikmiş borcundan dolayı Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bir süre önce kesildi.

Yardımla geçiniyorlardı



Karakamış Mahalle Muhtarı Adil Kaplan, şehit çavuş Birol Elmas’ın babasını yıllar önce kaybettiğini, annesi Mübyen Elmas’ın biri özürlü olan, biri kız 2’si erkek 3 çocuğuyla yaşadığını belirterek, ‘Yardımlarla geçiniyorlardı. Ailenin Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.ye bin 200 lira borcu vardı. Bu borcu taksit yaptılar. Yine ödeyemediler. Sonra borç 2 bin liraya çıktı. Bunun üzerine de kestiler. Karanlıkta oturuyorlardı. Şehit haberi gelince de SEDAŞ ekibi gelerek eve elektrik verdi" dedi.





