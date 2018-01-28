ŞEHİT EŞİNİ ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan\'ın cenazesi İstanbul\'a getirildi. Sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı\'na getirilen şehidi

ailesi karşıladı. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı\'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi

Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve “Kalk da bana gel\" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin naaşının askerler tarafından taşınması

-Gamze Mehmethan\'ın eşine seslenmesi

-Şehidin yakınlarından görüntü

-Eşinin tabut başında ağlaması

-Genel ve detay

