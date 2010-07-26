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Şehit eşi Emel Boşnak Kılıçdaroğlu'na dert yandı

Emel Boşnak Kılıçdaroğlu'na "Hastaneye gittim sosyal güvencen bitti dediler. Şehidini toprağa verdin al reçeteni git dediler" dedi.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - PKK’nın düzenlediği Halkalı’daki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Boşnak’ın eşi Emel Boşnak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dert yandı. Emel Boşnak, Kılıçdaroğlu'na "Hastaneye gittim sosyal güvencen bitti dediler. Şehidini toprağa verdin al reçeteni git dediler" dedi.



Halkalı`da 3 uzman çavuş ve 17 yaşındaki bir genç kızın şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan ve ardından tedavi gördüğü hastanede Şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Boşnak’ın eşi Emel Boşnak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Hürriyet gazetesinden Zeynep gürcanlı'nın haberine göre:

Emel Boşnak daha önce kendisine başsağlığı ziyaretinde bulunan CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç vasıtasıyla Kılıçdaroğlu ile bir  araya geldi. Hurriyet.com.tr'nin de bulunduğu görüşmede Emel Boşnak Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi:

“Benim kocamı katledenleri tetikçileri benden daha iyi biliyorsunuz. Allah’ınızı seviyorsanız onlara bu ülkeyi bırakmayın. Önce dinle sonra PKK ile sömürenlere dininizi imanınızı seviyorsanız bırakmayın. Ben bu hainlere lanet okuyorum. Benim şehidimi kimseye vermeyin onlara bırakmayın. Hastaneye gittim sosyal güvencen bitti dediler. Şehidini toprağa verdin al reçeteni git dediler. Onunla birlikte askerlik yaptım. Beş şehir gezdim, 12 ev düzdüm. Ev istemiyorum, şehidimin kanı yerde kalmasın.”


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