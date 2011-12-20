Şehit eşi: Asker askere komplo kurar mı?

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan ‘Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakları İhlallerini Araştırma” Alt Komisyonu, 2 bin yılında Tunceli’deki operasyonda şehit olan Binbaşı Bülent Yavuz’un eşi Hülya Yavuz’u dinledi.







‘Asker vatanı kurtarmak için orada’



Gözyaşlarının süzüldüğü toplantıda, olayın şüpheli yönüne, JİTEM itirafçısıyla dikkat çeken BDP’li Ertuğrul Kürkçü, CHP’li Hüseyin Aygün’le şehit eşi arasında gergin anlar yaşandı. “Askerin mantığı çok başka vatanı savunmak için orada birbirlerini öldürmek için değil. Ben bu itirafçının sözlerine asla inanmıyorum. Asker askere komplo kuruyor bunun mantığı var mı?” diyen Hülya Yavuz’a, BDP’li Ertuğrul kürkçü, “Var efendim” karşılığını verdi. Kürkçü’den sonra söz alan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “Olay olduğu anda Tunceli halkı, ‘garanti devlet yapmıştır’ dedi. Biz sadece hakikatin ortaya çıkmasını istiyoruz. Kimseyi suçlama eğiliminde değiliz” dedi.

Alt komisyonda Hülya Yavuz ve milletvekillerinin konuşmaları şöyle:







‘ Siz devlet yaptı diyorsunuz?’



Hülya Yavuz: Benim mantığım almadı siz devlet yaptı diyorsunuz. Olayın içinde aynı operasyonda olan erlerin söyledikleri de sizin söyledikleriniz ile çelişiyor. Eşim 1984 Harp Okulu mezunu. Çok emek vermiş arkadaşlığı gerçekten çok seven vatan millet sevgisiyle büyükmüş asker bir ailenin çocuğu ben de asker kızıyım. 1997 yılında Harp Akademisi'ni ikincilikle kazandı. Harp Akademisi'nden 1999 yılında mezun oldu. Genelkurmay'ın dil sınavında üçüncü oldu. Yurtdışına da gidecekti. Tunceli’ye tayinimiz çıktı. Daha önce Diyarbakır’da 4 sene görev yapmıştık.





‘O Meclis’e çıkıp savunanlar’







“Ben Türk, Kürt diye ayırmıyorum sadece bir kaç maşa. O çocuk katiline ben onu insan görmüyorum... O nemrut herif kimsenin maşası ise kimin ocağını söndürdüyse. O Meclis'e çıkıp onu savunanların dışarıda onu savunanların onun karşısında 70 milyon insan var. Acımı ifade edemiyorum edemem de”.







‘Operasyonlar üçüncü Şahısların ağzında sakız’



Benim canım yandı. Hangi asker askeri öldürür.Onlar silah arkadaşı. Birbirlerinin üzerine atlayan insanlar. Asker askeri suçluyor. Bir operasyon üçüncü şahısların ağzında sakız oluyor...

Benim eşim Mustafa Bıyık paşamız helikopter ile birlikte geri planda timi koordine ederlerken suikast silahı Kanas ile birlikte eşime ilk kurşun onunla geliyor. Daha önce Mustafa paşaya suikast girişiminde bulunulmuş. Kader benim eşim. Bunu çok sorgulamak ne benim haddime düşer ne sizin haddinize düşer. Şu anda mahkemede dava sürüyor. Yargıya inanıyorum mutlaka sonuç verecektir. Milletvekilleri ben bakıyorum terörist cenazesine gidiyorlar bir iftiharmış gibi gerine gerine.







‘Helikopterin düştüğünü gören’







CHP’li Hüseyin Aygün: Benim de bu olayla ilgili bilgilerim var. Bu itirafçının ifadesinde adı geçen kişi... Bektaş kod adlı. Halk toplantılarında konuşuyordu. O helikopterin nasıl düşürüldüğünü anlatan kız Malatya Cezaevi’nde. Olay olduğu anda Tunceli, şunu dedi ‘garanti devlet yapmıştır’ bunu. Sadece hakikatin ortaya çıkmasını istiyoruz kimseyi suçlama eğiliminde değiliz. Halkın düşüncesi önemlidir.



‘JİTEM Ajanı kasıtlı operasyon diyor’



BDP’li Ertuğrul Kürkçü: Bu olayda bir JİTEM ajanının bölgede özel yetkili mahkemesavcısına yaptığı bir açıklama çok ciddi bir iddia var. JİTEM ajanı Ulaş Özen. Cezaevinde yatıyor ama zamanzaman çıkarılarak takibe gönderiliyor. Kasıtlı operasyon yapıldığını öne sürüyor adam.Her şekilde bu operasyon yapılacaktı diyor.