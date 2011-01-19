-ŞEHİT ERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ ADIYAMAN (A.A) - 19.01.2011 - Adıyaman'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarma erler İsmail Saygılı ve Özgür Güven için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene, Adıyaman Vali Vekili Aydın Börü, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Adıyaman milletvekilleri Hüsrev Kutlu ve Şevket Köse ile diğer yetkililer katıldı. Şehit jandarma erler İsmail Saygılı ve Özgür Güven'in öz geçmişlerinin okunduğu törende, Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, şehitler için dua etti. Şehit jandarma erlerin cenazelerinin memleketlerine askeri uçakla gönderileceği, cenazeleri taşıyacak askeri uçağın saat 20.30'da Adıyaman Havaalanından havalanacağı kaydedildi. Şehit Jandarma Er İsmail Saygılı'nın Afyon, Şehit Jandarma Er Özgür Güven'in ise İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.