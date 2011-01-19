T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞEHİT ERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ ADIYAMAN (A.A)

19 Ocak 2011 21:50

-ŞEHİT ERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ ADIYAMAN (A.A) - 19.01.2011 - Adıyaman'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarma erler İsmail Saygılı ve Özgür Güven için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene, Adıyaman Vali Vekili Aydın Börü, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Adıyaman milletvekilleri Hüsrev Kutlu ve Şevket Köse ile diğer yetkililer katıldı. Şehit jandarma erler İsmail Saygılı ve Özgür Güven'in öz geçmişlerinin okunduğu törende, Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, şehitler için dua etti. Şehit jandarma erlerin cenazelerinin memleketlerine askeri uçakla gönderileceği, cenazeleri taşıyacak askeri uçağın saat 20.30'da Adıyaman Havaalanından havalanacağı kaydedildi. Şehit Jandarma Er İsmail Saygılı'nın Afyon, Şehit Jandarma Er Özgür Güven'in ise İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24