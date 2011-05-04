-ŞEHİT ERİN CENAZESİNDE KÜRTÇE AĞITLAR KONYA (A.A) - 04.05.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Rıdvan Adam'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi. Askeri bir uçakla Konya'ya getirilen şehit Piyade Er Rıdvan Adam'ın (21) cenazesi, askeri yetkililer ve yakınları tarafından 3. Ana Jet Üs Komutanlığından teslim alınarak, asker hastaneye nakledildi. Buradan Mehmet Akif Mahallesi Kaynak Sokak'taki baba evine götürülen Adam'ın cenazesi, Mürşit Pınar Camisi'nde öğle namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tümgeneral Orhan Turfan, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ateş Mehmet İrez, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. -KUZENİ BAYGINLIK GEÇİRDİ- Caminin bahçesindeki bir grup, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez, Bozkurtlar burada çakallar nerede?, Şehidim hakkını helal et bize'' şeklinde sloganlar attı. Şehidin annesi Zeynep Aktaş, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Sık sık oğlunun fotoğrafını öpen acılı anneyi yakınları teskin etti. Kürtçe ağıtların yakıldığı cenaze töreninde baygınlık geçiren şehidin kuzeni Mesut Aktaş'a sağlık ekipleri müdahale etti.