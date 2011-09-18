-Şehit erin cenazesi Zonguldak'a getirildi ÇAYCUMA (A.A) - 17.09.2011 - Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınır hudut birliğine yakın bölgede meydana gelen mayın patlamasında şehit düşen er Hasan Hüseyin Oğuz'un (20) cenazesi, uçakla Zonguldak Havaalanı'na getirildi. Albayrak Hudut Tabur Komutanlığı tarafından görevlendirildiği sınır hattında mayının patlaması nedeniyle şehit olan Oğuz'un cenazesi, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Çaycuma ilçesine bağlık Saltukova beldesindeki havaalanına gönderildi. Oğuz'un Türk Bayrağına sarılı tabutu, şehidin yakınları ile CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Çaycuma Kaymakamı Hasan Yaman, Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen ve askeri erkan tarafından karşılandı. Askerlerin omuzlarında havaalanında bekleyen ambulansa konulan Oğuz'un tabutu, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine gönderilmeden önce ikamet ettikleri Antalya'dan sabah saatlerinde yola çıkan ailesinin gelmesi beklendi. Baba Mehmet, anne Emine, ağabeyler Hayrettin ve Ferdi Oğuz, havaalanına gelmelerinin ardından şehit erin tabutunu görmek istemeleri üzerine ambulansa götürüldü. Şehit erin babası ve ağabeyleri tabuta sarılarak uzun süre ağladı, anne Emine'ye ise ambulansa yaklaştığı sırada baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinden işçi olarak emekli olan baba Mehmet Oğuz, gazetecilere, 27 yılını silahlı kuvvetlere verdiğini belirterek, ''En sonun da evladımı da verdim, daha ne yapabilirim. Başka ne yapayım?'' diyerek ağladı. Şehidin ağabeyi Hayrettin Oğuz da ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu vatan için bin Hasan feda olsun. Beni de alın gerekirse ben de öleyim'' diye feryat etti. Oğuz'un cenazesinin bulunduğu ambulansın etrafında bekleyen bazı askerlerin de ağladığı görüldü. Yarın memleketinde defnedilecek şehit Oğuz'un cenazesi, Bartın'ın Ulus İlçesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.