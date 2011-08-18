-Şehit Er'in cenazesi toprağa verildi TEFENNİ (A.A) - 18.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırıda şehit olan er Serkan Altay'ın cenazesi memleketi Burdur'un Tefenni ilçesinde toprağa verildi. Havayoluyla Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na getirilen şehidin cenazesi, buradan karayoluyla Tefenni'de, babası tarafından evlendikten sonra oturması amacıyla kendisi için yapılan evinin önüne getirildi. Cenazenin araçtan çıkarılması sırasında şehidin bazı yakınları fenalık geçirdi. Bazıları da Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehit yakınlarının üzerinde ''Serkan Altay Seni Unutmayacağız'' yazılı tişörtler giydiği, şehidin kardeşlerinin ise asker kepi taktığı görüldü. Cenaze burada okunan duanın ardından tören için Tefenni Merkez Camisi'nin önüne getirildi. Törene, Burdur Valisi Süleyman Tapsız, Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkmaz, Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Baran, Burdur milletvekilleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından, şehidin naaşı tören mangası eşliğinde şehitliğe taşındı. Naaşın şehitliğe taşınması sırasında kardeşleri tören mangasının önünde asker selamı verdi. Şehidin babası Naif Altay ise tören mangası ile birlikte oğlunun cenazesini taşıdı. Cenazeye eşlik eden kalabalık grup, sık sık terör örgütü aleyhine slogan attı. -Şehit babasının sözleri- Şehit erin naaşı, Tefenni Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin babası Naif Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ile bir hafta önce konuştuklarını, kendilerine rahat olduğunu söylediğini anlattı. Naif Altay, Serkan Altay'ın bayramda Tefenni'ye gelmek için komutanından izin aldığını vurgulayarak, şunları söyledi: ''(Bayramdan önce gelirim, sizi özledim) dedi. Ama maalesef dönmedi. Hainlerin elinde kaldı, dönemedi. Bir an evvel bu acılar bitsin. Geride 4 oğlum daha var. Onları da yine Hakkari'ye göndereceğim Serkan'ın yerine. Gitsinler Serkan'ın intikamını alsınlar ya da vatan için şehit olsunlar. Onlar da öyle gelsin.'' Serkan Altay'ın görev yerinde hiçbir sorunu olmadığını belirten baba Naif Altay, oğlunun telefon görüşmelerinde, zaman zaman operasyonlara gittiklerini, ancak araçlardan inmediklerini söylediğini bildirdi. Naif Altay, ''(Komutanlarım beni seviyorlar, ben de onları ve arkadaşlarımı seviyorum. Burada kimseye ayrımcılık yok) diyordu'' dedi. Şehidin kardeşi Naim Altay da, artık barış istediklerini ve Türkiye'de hiçbir annenin ağlamasını istemediklerini ifade ederek, ''Ramazan ayında bile bu yapılıyorsa her şey daha kötüye gidiyor demektir. Ben de gerekirse askere gider, kardeşimin kanının döküldüğü yerde onların kanını dökerim'' dedi.