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Şehit Erhan Ar'ın cenazesi bulundu

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çatışmada şehit olan ve cenazesi bulunamayan Uzman Çavuş Erhan Ar'ın cenazesi olay yerinin 600 metre aşağısında Zap suyunda bulundu.

21 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çatışmada şehit olan ve cenazesi bulunamayan Uzman Çavuş Erhan Ar'ın cenazesi olay yerinin 600 metre aşağısında Zap suyunda bulundu.




Radikal'in haberine göre, arama çalışmalarına askeri birliklerini yanı sıra balıkçılık yapan vatandaşlar da katıldı.


Ankara Adli Tıp Morgu'nda bulunan cenazenin DNA testi tutmadığı için şehit Uzman Çavuş Erhan Ar'a ait olmadığının açıklanması ve cenaze töreninin son anda iptal edilmesi Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde oturan yakınlarını ikinci kez yıkmıştı.


Başta şehit oğullarının bayrağa sarılı tabutunu bekleyen Medine ve Mustafa Ar çifti olmak üzere şehit eşi Ayşegül, acılarının ikiye katlandığını söyledi. Eşinin cenazesinin ortada olmamasının acısını artırdığını söyleyen Ayşegül Ar, "Gidip dua edecek bir mezarı bile yok. Eşimin bir tel saçı da olsa bulunsun. Zap suyuna düştüğü söyleniyor. Zap suyunun döküldüğü yere kadar gidilip aransın" demişti.

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