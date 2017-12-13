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Şehit Eren'in adı, kütüphanede yaşatılacak

Safiye TARI GÜNER/BİGA, (DHA) - TRABZON'un Maçka ilçesindeki PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül adına, Çanakkale'nin Biga ilçesinde kütüphane açıldı

13 Aralık 2017 21:31

Safiye TARI GÜNER/BİGA, (DHA) - TRABZON\'un Maçka ilçesindeki PKK\'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül adına, Çanakkale\'nin Biga ilçesinde kütüphane açıldı.
Biga\'da Balıklıçeşme Ortaokulu\'nda düzenlenen kütüphanenin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Turgut Pulat, Eren Bülbül\'ün ağabeyleri Arif ve Erdoğan Bülbül, Balıklıçeşme Köyü Muhtarı Erol Aydoğan, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Okul Müdürü Turgut Pulat, 2002 yılında Trabzon\'da dünyaya gelen 15 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bülbül\'ün, geçen 11 Ağustos\'ta Trabzon\'un Maçka ilçesinde teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi gösterdiği sırada PKK\'lılar tarafından şehit edildiğini hatırlattı. Müdür Pulat, \"Onun adı okulumuzda yaşatılacak. Bu amaçla okulumuzda bir kütüphane oluşturulması için mobilyalarımızı yaptıran mobilya firmasına, kitap bağışı kampanyası yaparak aralarında topladıkları kitapları kütüphanemize bağışlayan Ultra Aslan öğrenci topluluğuna çok teşekkür ediyorum\" dedi.
Kardeşinin isminin bir kütüphaneye verilmesinin kendileri için gurur verici bir olay olduğunu belirten Eren Bülbül\'ün ağabeyi Arif Bülbül, \"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kimin ne katkısı varsa herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kütüphane törenle açıldı. Davetliler daha sonra kütüphaneyi gezdi.

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