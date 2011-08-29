-Şehit Erdoğan'ın cenazesi Bursa'ya getirildi İNEGÖL (A.A) - 28.08.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan jandarma er Abdülkerim Erdoğan'ın (21) cenazesi Bursa'ya getirildi. Askeri uçakla Yenişehir Havaalanı'na ardından Bursa Askeri Hastanesine götürülen Abdülkerim Erdoğan'ın cenazesi, yarın İnegöl Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından Gedikpınar köyünde toprağa verilecek. Bu arada şehidin annesi Yadigar ile babası Gıyasettin Erdoğan da İstanbul'dan yaklaşık 30 akrabası ile köye geldi. Baba Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak telefonda oğlunun yaralandığı söylendiğini belirterek, ''Sonradan haberi aldık ki vefat etmiş. Ciğerim yanıyor. Oğlum son zamanlarda hayatını kaybeden şehitlerimiz için çok üzülüyordu, biz de üzülüyorduk. Ne yapalım, elimizden bir şey gelmiyor. Terörü lanetliyorum'' dedi. Bu arada, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında geçtiğimiz günlerde şehit olan 13 askerden biri olan Aykut Delimehmetoğlu'nun babası Beytullah Delimehmetoğlu da eşiyle birlikte destek vermek için cenaze evine geldi. Öte yandan, Jandarma er Abdülkerim Erdoğan'ın evinde yas sürüyor. Taziye için gelenler Kürtçe ağıtlar yakarak şehidin arkasından uzun süre ağladı.