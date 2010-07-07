-ŞEHİT ER YALÇINDAĞ TOPRAĞA VERİLDİ GAZİANTEP (A.A) - 07.07.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma üs bölgesine terör örgütü PKK üyelerince gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Er Mahmut Yalçındağ, Gaziantep'te toprağa verildi. Gaziantep Ulu Cami'de düzenlenen törene, şehit erin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Sarı ve Halil Mazıcıoğlu, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şendoğan Karakuş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Nejat Koçer ile askeri ve idari erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ulu Cami'de toplanan ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir grup, Şehit Jandarma Er Mahmut Yalçındağ'ın cenazesinin getirilmesini bekledi. Gruptakiler caminin yanındaki caddede yürüdü, sloganlar atarak terör örgütü PKK'yı protesto etti. Polis düzeni sağlamak için gruptakileri törenin yapılacağı avluda toplanmaya güçlükle ikna etti. Gruptakiler, protestolarını cami avlusunda da sürdürdü. Şehidin babası Cemal ve annesi Fethiye Yalçındağ, cenaze törenini sandalye üzerinde oturarak ve göz yaşı dökerek izledi. Törende bir konuşma yapan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Binbaşı Murat Çam, Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmeye, parçalamaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı. Baba Cemal Yalçındağ ve anne Fethiye Yalçındağ'ın oğullarını ''kendisini vatanı ve milleti için canını seve seve verecek şekilde'' yetiştirdiklerini kaydeden Çam, ''Sizi teselli etmek mümkün değil, bunu biliyorum.. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın, siz bir oğlunuzu kaybettiğiniz ama binlerce oğul kazandınız'' dedi. İl Müftüsü Ahmet Bulut'un kıldırdığı cenaze namazıyla sona eren törenin ardından Şehit Jandarma Er Mahmut Yalçındağ'ın tabutu askerler tarafından eller üzerinde taşınarak top arabasına kondu. Yaklaşık 300 metre top arabasında taşınan şehit cenazesi daha sonra Yeşilkent Mezarlığı'na götürülerek buradaki şehitliğe defnedildi.