Şehit er Sevag Balıkçı son yolculuğuna uğurlandı

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Jandarma Er Balıkçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, dini törenin düzenleneceği Feriköy Ermeni Kilisesi'ne getirildi. Balıkçının babası Garabet Balıkçı ve annesi Ani Balıkçı kilisede taziyeleri kabul ederken, başrahip Tatul Anuşyan da dualar okudu. Yapılan duanın ardından yakınlarının omuzlarında bir süre taşınan Balıkçı'nın cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.Defin işleminden sonra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yaşar, Balıkçı'nın tabutunu saran Türk bayrağını baba Garabet Balıkçı'ya teslim etti. Bayrağı alan baba Balıkçı, bayrağı sonsuza kadar saklayacağını ifade etti. Kilisedeki törene, Balıkçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral İbrahim Yaşar, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Ermeni cemaati katıldı.Bakan Bağış, kilisedeki törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sevag kardeşimiz ülkemizin birliği ve bütünlüğüne hizmet verirken görevi başında şehit oldu” dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin taziye mesajlarını iletmek üzere görevlendirildiğini ifade eden Bağış, Sevag Şahin Balıkçı'nın ailesine ve Ermeni cemaatine sabırlar diledi.“Allah, ülkemizin birliğine, dirliğine zeval vermesin” diyen Bağış, “Hep birlikte bu topraklarda Müslümanı, Müslüman olmayanı, Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı,Alevisi, Sünnisi hep beraber kardeşçe yaşadığımız günleri daha da geliştirelim. Daha aydınlık günlere hep beraber yürüyelim” diye konuştu. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de bu talihsiz olayın Paskalya Bayramı'na rastlamış olmasının kendilerini daha da üzdüğünü belirterek, Balıkçı'nın ailesine, yakınlarına ve cemaat mensuplarına sabırlar diledi. Sevag Şahin Balıkçı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmanın bir önce sonuçlanacağına inandığını kaydeden Sarıgül, ailesinin ve yakınlarının daima yanlarında olacaklarını söyledi.