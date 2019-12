-Şehit er Oğuz toprağa verildi ULUS (A.A) - 18.09.2011 - Van'ın Başkale ilçesindeki sınır hudut birliğine yakın bölgede meydana gelen mayın patlamasında şehit düşen er Hasan Hüseyin Oğuz'un (20) cenazesi, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi. Ulus Devlet Hastanesi morgu önünde cenazenin çıkarılmasını bekleyen şehit askerin babası Mehmet ve annesi Emine Oğuz, burada taziyeleri kabul etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, Bartın Valisi İsa Küçük, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, askeri yetkililer de aileye taziyelerini iletti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden işçi olarak emekli olan baba Mehmet Oğuz 27 yıl verdiği hizmetin ardından ''oğlumu da askeriyeye verdiğini'' ifade ederek, şöyle dedi: ''Vatan sağolsun, diyeceğimiz başka bir şey yok. Benim iki çocuğum daha var. Bizler bugüne kadar vatan için çalıştık. Evlatlarımızı da her zaman vatan için kurban vermeye hazırız. Yeter ki bu lanetlerin kökü kazınsın. Evladımızın acısına yürek dayanmıyor ama vatan için biz her acıya katlanmaya hazırız. Her zaman da katlanacağız. Dimdik ayaktayız. Bizi hiçbir zaman yıldıramayacaklar ve yıldıramayacaklarının da farkına varacaklar. Bunu her zaman böyle bilsinler. Biz devletimiz için varız. Devletimize evlatlarımızı bağışlıyoruz.'' AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ta terörün 30 yıldır ülkenin başına bela olduğunu belirterek, ''Türkiye Cumhuriyeti, devleti, milleti ve hükümetiyle bu belayı defedecek güçtedir. Terörün arkasında olan iç ve dış güçlerin milletimiz de devletimiz de farkında. Bu belayı da ülkemizden defetmek için her türlü çalışmalar yapılıyor'' diye konuştu. -Tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldular- Şehit Oğuz'un Türk bayrağına sarılı tabutu hastane morgundan alınarak vatandaşların da katıldığı kortej eşliğinde Merkez Ulu Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, Bartın Valisi İsa Küçük, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Emine ve baba Mehmet Oğuz, cenaze namazının kılınmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehit erin cenazesi ilçeye bağlı Ağa köyde toprağa verildi.