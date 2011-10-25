-Şehit er Müslüm Kaya toprağa verildi DİYARBAKIR (A.A) - 25.10.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan er Müslüm Kaya'nın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın Hani ilçesi Gürbüz beldesi nüfusuna kayıtlı Müslüm Kaya için Gürbüz'de cenaze töreni düzenlendiği bildirildi. Daha önce çeşitli tarihlerde 3 gencini teröre şehit veren Gürbüz beldesinin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yaparken terhisine 28 gün kala Tekeli Vadisi'nde mayın patlaması sonucu şehit olan Kaya ile birlikte 4. şehidini toprağa verdiği belirtilen açıklamada, şehidin cenazesinin Hani Müftüsü Gençağa Sayan'ın dini vecibeleri yerine getirmesinden sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği kaydedildi. Vali Mustafa Toprak ve beraberindekilerin Kaya ailesini teskin etmeye çalıştığı, 9 çocuklu ailenin en büyük oğlu olan şehidin cenazesinin toprağa verilmesinin ardından şehidin naaşının sarılı olduğu bayrak ve diğer emanetlerin baba Mehmet Kaya'ya teslim edildiği, Vali Toprak ve beraberindekilerin mezarlıktaki törenin ardından taziye evine ziyarette bulunduğu bildirildi.