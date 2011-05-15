-ŞEHİT ER İÇİN CENAZE TÖRENİ BURSA (A.A) - 15.05.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyü dağlık arazi kesiminde yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Er Coşkun Çalı için cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi, Bursa Askeri Hastanesinden alınarak, öğle saatlerinde Ulucami'ye getirildi. Jandarma erin cenazesinin avluya taşınması sırasında ailesi ve yakınları, gözyaşlarını tutamadı, sinir krizleri geçirdi. Halil Çalı, şehit ağabeyinin çerçeveli fotoğrafını saatlerce elinden bırakmazken, baba Hasan ve anne Aysel Çalı, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin dayısı Ali Yakışıklı, ''Kimse siyaset yapmasın, benim yeğenim şehit oldu'' dedi. Coşkun Çalı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına getirildi. Bu sırada, ellerinde Türk bayraklarıyla gelen bir grup ve vatandaşlar, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' diye bağırdı. Şehidin cenazesi, daha sonra başka bir araca alınarak, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı köyündeki evine götürüldü. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Osman Güneş, Vali Şahabettin Harput, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeki Es, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve adaylarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.