Şehit Er Halil İbrahim Güler son yolculuğuna uğurlandı (geniş haber)

Gülseli KENARLI - Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler (21) için Çatalca\'da bulunan Ulu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin annesi Aysel Gürel ve ablası Duygu Şeker törende gözyaşlarına boğuldu.





ÖĞLE NAMAZINI ŞEHİDİN BABASI İLE KILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan camide ilk olarak öğle namazını şehidin babası ile birlikte kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle namazının ardından şehidin annesi ve ablasının yanına giderek taziyelerini iletti. Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da cenaze töreni boyunca anne ve abla ile birlikte oturdu.





AİLE İLE BİRLİKTE SAF TUTTU



Cenaze namazında şehidin babası Kani Gürel ve kardeşi Alihan Gürel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın iki yanında durarak saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin babası ve kardeşiyle konuştu. Bu sırada art arda öksürdüğü görülen Erdoğan getirilen suyu içti.



Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Şehit Halil İbrahim Gürel\'in cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği\'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehidin ailesine taziyelerini iletti, bir süre aileyle konuştu, ardından camiiden ayrıldı.

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