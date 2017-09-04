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Şehit Er Halil İbrahim Güler son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI-Özden ATİK/ İSTANBUL,(DHA) Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler (21) için Çatalca'da bulunan Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

04 Eylül 2017 17:42

Gülseli KENARLI-Özden ATİK/ İSTANBUL,(DHA) Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler (21) için Çatalca\'da bulunan Ulu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğla vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin babası Kani Gürel ve kardeşi Alihan Gürel, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yanında durarak saf tuttu.  Namazın ardından dualar edildi, helallik alındı. Güler\'in cenazesi ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği\'ne götürüldü. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler Ailesi\'ne  taziyelerini iletti. 

(FOTOĞRAF)

 

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