-Şehit er Gök toprağa verildi BEYTÜŞŞEBAP (A.A) - 26.09.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma er Recep Gök'ün cenazesi, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyünde toprağa verildi. Saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı GATA'da şehit olan Gök'ün cenazesi, askeri helikopterle Boğazören Jandarma Karakoluna getirildi. Buradan alınarak Pirinçli köyüne götürülen şehit Gök'ün cenazesi, Kavaklı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve sivil erkan ile şehit yakınları katıldı.