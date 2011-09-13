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Şehit Er Gaziantep'te uğurlandı GAZİANTEP (A.A)

13 Eylül 2011 21:00

-Şehit Er Gaziantep'te uğurlandı GAZİANTEP (A.A) - 13.09.2011 - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, nöbet değişimi sırasında yere düşen ve silahın ateş alması sonucu şehit olan Piyade Er Gökhan Sakça, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Kırıkhan 1. Piyade Hudut Tabur Komutanlığında bir erin nöbet değişimi sırasında yere düşen silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Er Gökhan Sakça'nın (21) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ambulansla Şehitkamil ilçesine bağlı Bağbaşı köyüne getirildi. Kamyon şoförlüğü yapan Baba Veysel Sakça ve anne Yurdagül Sakça tarafından köy girişinde karşılanan şehit erin cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında köy camisine götürüldü. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait tören mangası tarafından ambulanstan alınan şehit erin cenazesi, cami avlusuna konuldu. Köy imamı tarafından kılınan namazın ardından şehit Er Gökhan Sakça'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.  Şehit erin babası Veysel Sakça, oğlunun toprağa verilmesinin ardından yaptığı konuşmada, ''Vatani görevini yerine getirmek için asker ocağına gönderdiğim oğlumun böyle elim bir kazada şehit olmasından dolayı çok üzgünüm. Başka ne diyeyim, vatan sağ olsun'' dedi. Şehit erin cenaze törenine yaklaşık 500 kişi katıldı.

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