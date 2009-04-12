Şehit er Anşin toprağa verildi

‘Vatan sağolsun’



Şehit Er Emre Anşin için ilk tören Ümraniye Yeni Çamlıca mahallesindeki evinin önünde düzenlendi. Burada Anşin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, alkışlar eşliğinde cenaze arabasına konuldu.Şehit erin cenazesini taşıyan araç eşliğinde, ellerinde Anşin'in fotoğrafları ve Türk bayrakları bulunan annesi Remziye, babası Selami, kardeşleri Enes ve Emirhan ile yakınları ve vatandaşlar, Ataşehir Aksekili Mehmet Uslu Camii'ne dek yürüdüler.Cami önünde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anşin'in cenazesi, Üsküdar Selimiye Camii'ne getirildi.Buradaki törende, erin babası Selami, annesi Remziye, kardeşleri Enes ve Emirhan taziyeleri kabul ettiler.Törene, Anşin'in yakınlarının yanısıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve çok sayıda vatandaş katıldı.Anşin'in cenazesi, Selimiye Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınarak top arabasına dek taşındı. Erin naaşı, daha sonra cenaze arabasına nakledildi.Anşin'in cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.Omzuna Türk bayrağı asan Anşin'in babası Selami Anşin, gazetecilerin soruları üzerine "2 tane daha oğlum var. Onları da bu vatana seve seve kurban ederim. Ben hainin yüzünü güldürmem. Bu üzerimdeki bayrağımızın rengi, şehit kanının rengidir. Oğlum da bu bayrağa kanını verdi. Vatan sağolsun" dedi.Remziye Anşin ise oğlunun 8 Nisan Çarşamba günü kendisini telefonla aradığını belirterek, duygularını, "Bana 'Anne, ben şehit olmaya gidiyorum. Arkamdan ağlamayın' dedi. Oğluma söz verdim, ağlamayacağım. Onları sevindirmeyeceğim. Vatan sağolsun" diyerek dile getirdi.Bu arada Selimiye Camii dışında da kimi vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" biçiminde sloganlar attılar.