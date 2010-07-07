-ŞEHİT ER, AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLDİ IĞDIR (A.A) - 07.07.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden Erkan Akdeniz, memleketi Iğdır'da, aynı kaderi paylaştığı ağabeyi Mehmet Akdeniz'in mezarının yanına defnedildi. Atatürk Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen törene, şehit Akdeniz'in babası Ahmet ve annesi Göget Akdeniz, yakınları ile Iğdır Valisi Amir Çiçek, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Sevil, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ernail Keleş, İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Kürtçe ağıtlar yakan acılı anne Göget Akdeniz, şehit Akdeniz'in cenazesi askerlerin omzunda tören alanına getirildiği sırada fenalaştı. Göget Akdeniz'e, tören alanında bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ernail Keleş, daha sonra törende yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın hedefine hiçbir zaman ulaşamayacağını söyledi. Ay yıldızlı bayrakların açıldığı törende, vatandaşlar terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Daha sonra, cenaze aracıyla Halfeli beldesine götürülen Akdeniz'in naaşı, 1997 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bir operasyon sırasında mayın patlaması sonucu şehit düşen ağabeyi Mehmet Akdeniz'in mezarının yanında toprağa verildi.