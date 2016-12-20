Şehit düşen erin kardeşi: Askere geri döneceğim

Fırat Kalkanı harekâtının 118’inci gününde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine destek sağlayan Türk askerlerine terör örgütü IŞİD tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamada Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay (24) şehit olurken, 9 asker de yaralandı. Şehidin asker kardeşi Fethat Olcay birliğe geri döneceğini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, Şehit Olcay ile durumu ağır olan 2 asker helikopterle Gaziantep’e, 7 askerse Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı, El Bab’daki çatışmalarda 4 muhalifin yaralandığını, IŞİD'li 11 teröristin ise öldürüldüğünü açıkladı.

"Telefonunu açmadın şehit mi oldun abim?"

Fırat Kalkanı’nın 21. şehidi olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay’ın acı haberi, Afyonkarahisar’ın Çay İlçesi’ne bağlı Karacaören Beldesi’nde yaşayan babası Ramazan ve annesi Emine Olcay’a verildi.

Dört çocuğu bulunan ve bir oğlu da Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatani görevini yapan baba Ramazan Olcay’ın, kapıda yetkilileri görünce, "Fatih mi Ferhat mı şehit oldu" diye sorduğu öğrenildi. Acılı baba, “Fatih” cevabının ardından gözyaşına boğulurken, anne Emine Olcay da, “Kuzum benim” diye ağıt yaktı.

Şehidin gece 02.00’de babasını telefonla aradığı, “El-Bab’a gidiyoruz, bilmediğimiz bir yer, hakkını helal et” dediği belirtildi. Şehit Olcay’ın kardeşi Ferhat’ın sosyal paylaşım sitesine dün sabah yazdığı, “Sabah aradım cevap vermedin abi. Niye, bir şey mi oldu sana? İçimde bir ateş var abim. Niye telefonumu açmadın. İçim yanıyor abim. Şehit mi oldun?” mesajı attı.

"Askerliğimi tamamlayacağım"

Fatih Olcay’ın vatani görevini Silopi’de yapan kardeşi Ferhat Olcay, şehit haberinin ardından tarifeli uçakla Ankara’ya geldi.

Akrabaları ve hemşerileri tarafından havaalanında karşılanan Ferhat Olcay, komutanlarının, geri dönmesine gerek olmadığını söylediklerini, ancak kendisinin kalan askerlik süresini tamamlamak için birliğine geri döneceğini ifade etti. Askerlik Kanunu’na göre, askerde şehit olanların kardeşlerinden biri silah altında ise terhis olabiliyor. Ferhat Olcay’ın komutanları da bu yasa hükmüne dayanarak, isterse birliğine dönmeyebileceğini bildirdi. Ancak, ağabeyini kaybeden Ferhat Olcay, “Askerliğimin bitmesine 35 gün kaldı, gidip tamamlayacağım” dedi.

Bir yıl önce tezkere bırakmıştı

Şehit Fatih Olcay’ın 1 yıl önce askerliğinin bittiği, ancak tezkere bırakıp uzman onbaşı olarak TSK’da kaldığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu’nda 6 Aralık’ta yaşanan bombalı saldırıda da Çay İlçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ahmet Şahin şehit düşmüştü. Kayseri’deki terör saldırısında şehit olan Er Kamil Tunç ise Afyonkarahisar’ın Hocalar İlçesi’nde toprağa verilmişti.

Fırat Kalkanı’nda şehit olan Fatih Olcay’ın cenazesi dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar’a getirildi. Şehidin babası Ramazan Olcay ambulansın içinde bulunan oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu kucaklayıp gözyaşına boğuldu.