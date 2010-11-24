-ŞEHİT DÜŞEN ASKERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU BİSMİL (A.A) - 24.11.2010 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kazada şehit düşen askerin Hasan Çevik olduğu belirlendi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçe merkezinden Bismil Jandarma Komutanlığına giden Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ait panzerin, virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren askerin jandarma er Hasan Çevik olduğu belirtildi. Bu arada kazada yaralanarak Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan 2 askerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.