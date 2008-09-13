Şehit çocuklarına 1.771 YTL’lik yardım

SGK uzmanı Ali Tezel, şehit ve malullerin çocuklarının kanunen yıllık 1.157-1.771 YTL arasında yardım almaları gerektiği uyarısında bulundu. Bu durumdaki çocuklar, aralık sonuna kadar başvuru yaparak paralarını alabilecek



Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, şehit ve malullerin çocuklarına eğitim yardımı almaları için uyarıda bulundu. Tezel, ilköğretim öğrencileri için yıllık 1.771 YTL, lise öğrencileri için 1.157 YTL ve üniversite öğrencileri için 1.543 YTL’lik yardımı ödemekle yükümlü tutulan SGK’nın, bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığını belirtti.



Yardımların alınabilmesi için 31 Aralık’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurmak gerektiğine dikkat çekti.



Tek tek ödeme yapmalı



Tezel, NTVMSNBC’ye açıklama yaparak SGK’nın ödemesi gereken eğitim yardımı ile ilgili olarak şunları söyledi: Şehit ve malullerin çocuklarına eğitim yardımı verilmesi ile ilgili düzenleme 2004’te Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle getirilmişti. Hak sahiplerine internet sitesinde konuyla ilgili duyuru dahi yapmadı. Kurumun bu çocukları bulup ödeme yapması gerekiyor. Tezel açıklamasına şöyle devam etti: ‘SGK’nın web sayfasında duyuru yok. Kaç kişinin yararlanma hakkı olduğu konusunda araştırma yaptıklarını zannetmiyorum. SGK hangi çocuğa yetim aylığı verdiğini, hangi çocuğun şehit çocuğu olduğunu, hangi çocuğun vazife malulüyken ölmüş anne babanın çocuğu olduğunu bilmiyor.’



30-35 bin çocuk var



KURUMUN bunların okula gidip gitmediğini de Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ten öğrenme imkanına sahip olduğunu hatırlatan Tezel, bilgisayar programlarından bu bilgilere ulaşmak beş dakika süreceğini kaydetti. Tezel ‘SGK’nın bu çocukları tek tek bulması gerekirken, duyuru bile yapmıyor. Terör nedeniyle çok sayıda güvenlik elemanımızı kaybettik; sanırım 10 bin civarındaydı. Her birinin 2-3 çocuğu olduğunu düşünelim, buna bir de kamu görevlilerinin çocuklarını eklersek, 30-35 bin çocuğun eğitim yardımından yararlanma hakkının olacağını tahmin ediyorum’ dedi.



Şehit ve malul çocuklarının SGK Başkanlığı’na, SGK İl Müdürlüğü’ne veya SGK Merkez Müdürlükleri’ne bir dilekçeyle müracaat etmeleri yeterli.



SGK ilköğretim öğrencileri için yıllık 1.771 YTL, lise öğrencileri için 1.157 YTL ve üniversite öğrencileri için 1.543 YTL’lik ödeme yapmakla yükümlü.



Yardımı almak için aralık ayı sonuna kadar başvuru yapılması gerekiyor.



35 bin çocuğun bu yardımdan faydalanması öngörülüyor.



