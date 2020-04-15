Şehit çocuğu Ekrem Yılmaz: Bakan Soylu istifa edince ikinci kez babasız kalmış gibi hissettim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararı Diyarbakırlı şehit Mehmet Kürşat Yılmaz’ın oğlu Ekrem Yılmaz, "Bakan Soylu’nun istifası beni çok üzdü. Kendimi ikinci defa babasız kalmış, yetim kalmış hissettim" dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın oğlu Ekrem Yılmaz, Bakan Soylu'nun istifa kararını duyduğunda amcası ile birlikte evde olduğunu belirterek, "Zaten o söyledi bana, bu beni çok üzdü. Kendimi ikinci defa babasız kalmış, yetim kalmış hissettim.



Bunun böyle devam etmesini çok istiyorduk. Bu konu için de Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bakan Süleyman Soylu'nun görevine bu şekilde devam ettirmesini çok istiyoruz" diye konuştu.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının ardından, istifa kararı almış, istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemiş ve Bakan Soylu görevine devam etmişti. (İHA)