Şehit cenazesinde yeni uygulama; Itri'nin Tekbir marşı çalındı

Şırnak’ta 11 Ağustos’ta PKK ile girdiği çatışmada ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından şehit cenazesinde ilk kez cenaze marşı yerine Buhurizade Mustafa Itri’nin 'Tekbir' adlı eseri çalındı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, Şırnak Namazdağı bölgesinde yürütülmekte olan operasyon sırasında 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada ağır yaralanmıştı. Ankara’ya sevk edilen 25 yaşındaki Meriç, tedavi gördüğü Gülhane eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. Meriç için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan protokol üyeleri camiye girişlerinde şehidin babası Memduh, annesi Zöhre Meriç ve kardeşlerine taziyelerini sundu.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ankara Valisi Ercan Topaca, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Buhurizade Mustafa Itri’nin 'Tekbir' adlı eseri çalındı

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Meriç’in Türk bayrağına sarılı tabutunu şehidin babası Memduh Meriç, TBMM Başkanı Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Milli Savunma Bakanı Canikli omuzladı. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı top arabasına koyuldu.

Top arabasının geçişi sırasında ise bir ilk yaşandı. Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından şehit cenazesinde ilk kez cenaze marşı yerine Buhurizade Mustafa Itri’nin 'Tekbir' adlı eseri çalındı.