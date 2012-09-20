Şehit cenazesinde gerginlik: Belediye başkanı yumruk yedi, Bakan Kılıç'ın yolu kesildi

Şehit piyade er Hasan Hüseyin Aydoğdu’nun cenazesinde bir grup, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yusuf Ziya Yılmaz’ın makam aracının önünü keserek tepki gösterdi. Grubu sakinleştirmek isteyen Belediye Başkanı Yılmaz'ın yüzüne bir yumruk isabet etti.

Bingöl’deki saldırıda 11 aylık askerken şehit düşen ve ailesinin tek erkek çocuğu olan jandarma er Savaş Topal için Alaçam İlçesi Yenice Köyü’nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi önce köydeki amcası İzzet Topal’ın evine getirildi. Amca Topal, evin çatısındaki bayrağı 11 ay önce yeğeninin astığını ve "Ben gelmeden bu bayrağı indirmeyin" dediğini söyleyerek ağladı. Ardından cenaze, Yenice köyü camisine götürüldü. Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vali Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Anne Emine Topal, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ne güzelsin yavrum. Kırmızı bayrakla seni yolladım. Kırmızı bayrakla bana geri geldin. Hiç bir zaman o bayrak üzerinden ayrılmasın yavrum" diyerek ağladı. Şehidin kızkardeşi 21 yaşındaki Funda Topal da, "Sen ölmedin, şehit oldun" diye gözyaşı döktü. 4 çocuk babası 48 yaşındaki Halil Topal’ı ise Bakan Suat Kılıç ile Vali Hüseyin Aksoy teselli etmeye çalıştı.

Bakanın önünü kestiler

Törenin ardından şehidin cenazesi top arabasına konularak köy mezarlığına taşınırken, Bakan Kılıç alandan ayrılmak istedi. Yürüyerek makam aracına doğru gittiği sırada ellerinde büyük bir Türk bayrağı olan 20 kişilik bir grup bakanın yolunu kapattı. Kurt işareti yapan grup İstiklal Marşı okumaya başlayınca Bakan Kılıç da durdu. Daha sonra polis olay çıkmaması için grubu yol kenarına çekerek bakanın yolunu açtı. Vali Hüseyin Aksoy’un makam aracına binen Bakan Kılıç, aynı saldırıda şehit olan Hasan Hüseyin Aydoğdu’nun ailesine taziyede bulunmak için yola çıktı.

Belediye Başkanı’na yumruk

İzinden dönen askerlere koruma görevi yapan erlerden olan ve saldırıda şehit düşen 20 yaşındaki piyade er Hasan Hüseyin Aydoğdu’nun cenazesi ise önce Alaçam İlçesi’ne getirildi. Burada 100 kişilik bir grup ellerinde Türk bayraklarıyla cenaze aracının önünü keserek helallik alınmasını istedi. Ancak aile ve yetkililer buna karşı çıkarak cenazeyi köye götürdü. Bu sırada grup cenaze aracının arkasından giden Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yusuf Ziya Yılmaz’ın makam aracının önünü keserek, "Şehidimizden helallik alacaktık bunu bile çok gördünüz" diyerek tepki gösterip arabaya saldırdı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz araçtan inerek öfkeli grubu yatıştırmaya çalıştı. Tartışma sırasında Başkan Yılmaz’ın yüzüne bir yumruk isabet etti. Korumalar ve Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan araya girerek kalabalık grubu sakinleştirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz otomobiline binerek törenin yapılacağı köye gitti.

Şehit babası metanetini korumaya çalıştı

Alaçam İlçesi Pelitbükü Sekecek Köyü’nde önce babaevine getirilen şehidin cenazesi gözyaşları arasında karşılandı. Cenaze aracından indirilmeden helallik alındı. Şehidin 18 yaşındaki kardeşi Hakan Aydoğdu ile 35 yaşındaki amcası İsmet Aydoğdu ayakta durmakta güçlük çekti. 5 çocuk sahibi baba 46 yaşındaki Mustafa Aydoğdu ise metanetini korumaya çalıştı. Ardından cenaze köy camisine götürüldü. Burada yapılan törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın yanı sıra yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Köy camisinde kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı Kavşakbaşı Mezarlığına götürdü.

Bakan Kılıç’a ’Oslo’ya gidin’ tepkisi

Bu sırada Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Vali Hüseyin Aksoy’da mezarlıktaki defin sırasında köye geldi. Bakan Kılıç şehidin mezarına toprak attı. Ardından Aydoğdu ailesine taziyede bulunmaya giderken insanlar arasında tepki sesleri yükselmeye başladı. Bir kişi Bakan Kılıç’a "Şehit evine değil Oslo’ya gidin" diye bağırdı. Başka bir kişi de "Bir bakanı iki yüz kişi koruyor ama, bizim evladımızı kimse koruyamadı" diye bağırdı. Bunun üzerine Bakan Kılıç kalabalığa dönerek, "Şehit hepimizin şehidi. İstismara izin vermeyin şehit Türk milletinin şehidi" diyerek şehidin ailesinin yanına giderek taziyede bulundu. Daha sonra da Ankara’ya gitti.