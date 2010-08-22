Şehit cenazesinde Başbakan'ın çelengi parçalandı

T24 - Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Aktütün bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım’ın Adana’daki cenaze töreninde çelenk gerginliği yaşandı.

Elinde MHP bayrağı taşıyan, adının Serkan Turaç olduğunu söyleyen genç, tabutun arkasında duran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın adının yazılı olduğu çelengi parçalamak istedi, yazıyı söküp, yırttı. Cenazeye katılan yaklaşık bin 500 kişi çelenk protestosunu alkışlarla destekledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze törenine katılan AKP milletvekillerini de sivil polisler koruma çemberine aldı.

Konur Jandarma Karakolu’nda 1 yıldır görev yapan şehit Uzman Onbaşı Emrah Yalım için memleketi Adana’da Sabancı Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi 59 yaşındaki Gülten Yalım ile çiftçi babası 63 yaşındaki Mehmet Yalım, Adana Vali Vekili Fikret Deniz, Adana milletvekilleri AKP'li Vahit Kirişçi, Ali Küçükaydın, Necdet Ünüvar ile MHP’li Yılmaz Tankut, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Haluk Selvi, 35’inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürsel Öztürk, Emniyet Müdürü Salih Kesmez ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kadınlardan slogan

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı törende, cenaze namazından önce ellerinde Türk Bayrağı dalgalandıran kadınlar gözyaşı döküp, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Askere uzanan eller kırılsın’, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı. Kadınların sloganlarının ardından kalabalık arasından 15- 20 kişilik grup hükümet aleyhine slogan atıp, ‘Referandumda hayır diyeceğiz’ diye bağırdı.

Hükümet ve Başbakan Erdoğan aleyhinde sloganlar atılınca Çevik Kuvvet’ten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Tunga müdahale edip, “Burası siyaset yeri değil, provokasyona gelmeyin, oyuna gelmeyin, bu vatan bölünmez, bu vatanı kimse bölemez” diyerek, protestocuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis müdürü ile gruptan kişiler bir süre tartıştı.

Çelenkteki Başbakan'ın adını yırttı

Bu sırada MHP bayrağı taşıyan, adının Serkan Turaç olduğunu söyleyen 25 yaşlarındaki genç, kalabalığın arasından çıkıp, şehidin tabutunun arkasında bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği çelenge yöneldi. Serkan Turaç, çelengin üzerindeki Erdoğan’ın adının yer aldığı yazıyı söküp, yırttı, elinde yazıyla birlikte kalabalığın arasına karıştı. Bu sırada kalabalık protestoyu alkışlarla destekledi.

Polis müdahale etmezken Serkan Turaç, MHP bayrağını yanındakilere verip, Türk bayrağı alarak ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye slogan attı.



Kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım’ın tabutu omuzlarda taşınırken, çevik kuvvet polisi kol kola girip, tabut etrafında çember oluşturarak kimseyi yaklaştırmadı. Polisin bu hareketine törene katılanlar tepki gösterdi.

AKP'Lİ vekillere polis çemberi

Cenaze törenine katılan AKP'li milletvekilleri de sivil polislerin güvenlik çemberi altında kortejde bir süre yürüdü.

Şehit cenazesi top arabasında kısa mesafe taşınıp, cenaze aracına yerleştirildiği sırada kalabalık arasında Emniyet Müdürü Salih Kesmez’e küfür edildiği iddiası yine gerginlik yarattı. Polisler, kalabalık arasından bazı kişilerle sert tartışmalara girdi, itiş kakış yaşandı.

Cenaze aracına konulan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım’ın naaşı toprağa verilmek üzere Kozan İlçesi’ne gönderildi.



