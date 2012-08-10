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Şehit cenazesinde Başbakan'a 'ucube' tepkisi

Şehit Özkan Ateşli'nin cenaze namazını kıldıran Cemevi dedesi, Başbakan'ın Karacaahmet Cemevi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi ve "Buralar ucube değil, cemevi" diye konuştu

10 Ağustos 2012 19:47

İzmir Foça'da PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan er Özkan Ateşli için Haramidere Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenininde cemevi dedesi, Başbakan'ın Karacaahmet Cemevi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Dede "Buralar ucube değil. Buralar cemevi." şeklinde konuştu.

Şehit Ateşli'nin cenazesi helallik için önce Esenyurt'taki evine getirildi. İki çocuk babası şehit Ateşli'nin cenazesi evinin önüne getirildiği sırada eşi Dilara Ateşli fenalık geçirdi. Baba Hamdi Ateşli ile anne Şerife Ateşli oğullarının tabutunun önündeki fotoğrafa bakarak ağladı.

Evin önünde şehit er Ateşli için dua okundu ve helallik alındı. Helalliğin ardından şehit erin cenazesi askeri araçla Haramidere'de bulunan cemevine götürüldü. Şehit er için burada da dua okunup cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Cemevi'nde görevli dede kıldırdı. Dua okunması sırasında cenaze namazını kıldıran cemevi dedesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karacaahmet'teki cemeviyle ilgili yaptığı açıklamalara atıfta bulunurak şunları söyledi:

"Cemevleri de bir ibadet yeridir. Çünkü içinde Allah'ın Muhammed'in Ehl-i Beyt'in ismi zikredilir. Buralar ucube değil. Buralar cemevi. Tek bir Alevi kalana kadar buralar ibadethane olarak kalacaktır. Biz de kıyamete kadar ibadetimizi kıyamete kadar burada yapacağız. Yüce Allah ibadetinizi kabul eylesin."

Bu arada cenazenin cemevinden çıkarılması sırasında cemevi sokağında oturan vatandaşlar şehit erin arkasından ağladı. Ardından şehit erin cenazesi Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürüldü.

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