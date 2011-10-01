Şehit cenazesinde AKP'lilere tepki

T24



‘Ne yüzle geliyorsunuz buraya!’



‘Tepki normal"





Adana Asker Hastanesi’nden alınan bekar Hüseyin Kıraç’ın cenazesi Tarsus İlçesi’ne bağlı Yalamık Köyü’ne getirildi. Türk Bayrakları asılan baba evine getirilen cenaze burada bir süre bekletilirken, AK Parti Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt ve Ahmet Uzun eve gelip, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu.Bu sırada sinir krizi geçiren şehidin kardeşi 18 yaşındaki Serkan Kıraç, AK Partili milletvekillerine, "Defolun buradan, ne işiniz var? Ne yüzle geliyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Acılı kardeş, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilirken polis, 2 milletvekilini taziye çadırından çıkartarak güvenli bir bölgeye götürdü. Daha sonra cenaze köy meydanında düzenlenen törene götürüldü. Törene, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt ile Ahmet Uzun, CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, 6’ncı Kolordu Komutan Vekili Tümgeneral Sezai Bostancı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu, Tarsus Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Bedri Dursun ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.Cenaze töreninde şehit askerin 47 yaşındaki 4 çocuk annesi Muhteber Kıraç, babası 55 yaşındaki Ruhi Kıraç, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit cenazesi kılınan namaz ardından top arabasıyla 3 kilometre uzaklıktaki köy mezarlığında götürüldü. Yürüyüş sırasında binlerce kişi, sık sık, ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Bu sırada fenalaşan şehidin kız kardeşi, Fatma Kıraç, "Allah belanızı versin, ağabeyimi elimden aldınız. Allah belanızı versin" diyerek çığlıklar attı. Fenalaşan genç kız ambulansa alınarak sakinleştirici iğne yapıldı. Şehidin cenazesi mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu cenazenin toprağa verilmesinden sonra, şehidin babası Ruhi Kıraç’a baş sağlığı dileğinde bulunarak tabuta sarılı Türk Bayrağı’nı teslim etti.Şehidin kardeşinin tepki gösterdiği Milletvekili Nebi Bozkurt, "Bu acı ile gösterilmiş bir tepkidir. Gencin acısını anlıyoruz. Terör acısı düştüğü yeri yakıyor. Biz de hükümet olarak terörü bitirmek için çaba gösterip, kararlı şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.