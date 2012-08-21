T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit cenazesinde AKP'li Atalay ve Şahin'e pet şişeli protesto

Hakkari'deki şehit töreninde AKP'li Şahin'e ve Atalay protesto ile karşılaştılar

21 Ağustos 2012 22:27

Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Can'ın Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreninde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de öfkeli bir grup pet şişe fırlattı

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Can için Ulu Cami’de düzenlenen törene Gaziantep ’te dün akşam 9 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı nedeniyle kentte bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı. Şehit Uzman Çavuş’un cenaze törenine gelenlerin sayısı 3 bin kişiyi aştı.

 

Önce sloganlı tepki

 

Kentte dün akşam 9 kişinin yaşamını yitirdiği 66 kişinin yaralandığı bombalı araçla yapılan saldırı nedeniyle öfkeli olan vatandaşlar teröre tepki gösterdi.

Kalabalıktan sık sık ’Kahrolsun PKK , işbirlikçi AKP ’ sloganları yükselirken, polisin aldığı sıkı güvenlik önlemleri altında camiye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin girdi. Kalabalık bakanları yuhalayınca cenaze namazını kıldırmak için hazırlık yapan Gaziantep Müftüsü Ahmet Bulut, müdahale ederek &lsquo;yuh’ çekilmemesi için uyarıda bulundu. Kalabalıktan bu kez müftü Ahmet Bulut’a da &lsquo;yuh’ sesleri yükseldi.

 

Bakanlar kortejde yürüdü

 

Gergin ortamda kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Mehmet Can’ın cenazesi askerlerin omuzlarında kortej eşliğinde bir süre taşındı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de kortejin arkasından yürüdü. Bir süre sonra kalabalık bir grup protesto ettikleri Atalay ve Şahin’e doğru yürümek istedi. Polis çevrelerinde etten duvar ördükleri Atalay ve Şahin’i trafik ekibinin otomobiline bindirerek bölgeden çıkartmak istedi ancak bakanlar bunu kabul etmeyerek yürümeye devam etti.

 

Pet şişesi yağdırıldı

 

Yaklaşık 500 metre daha ilerlendikten sonra bakanlara gösterilen tepkinin dozu artı, kalabalıktan pet şişe yağdırıldı. Bu sırada bir grup Atalay ve Şahin’in üzerine yürümek isteyince önlem alan polis, biber gazıyla müdahale etti iki bakan bir minibüse bindirilerek kalabalığın arasından çıkarıldı.

ETİKETLER

HakkarişehitAKPAtalayŞahinprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24