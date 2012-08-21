Şehit cenazesinde AKP'li Atalay ve Şahin'e pet şişeli protesto

Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Can'ın Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreninde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de öfkeli bir grup pet şişe fırlattı

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Can için Ulu Cami’de düzenlenen törene Gaziantep ’te dün akşam 9 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı nedeniyle kentte bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı. Şehit Uzman Çavuş’un cenaze törenine gelenlerin sayısı 3 bin kişiyi aştı.

Önce sloganlı tepki

Kentte dün akşam 9 kişinin yaşamını yitirdiği 66 kişinin yaralandığı bombalı araçla yapılan saldırı nedeniyle öfkeli olan vatandaşlar teröre tepki gösterdi.

Kalabalıktan sık sık ’Kahrolsun PKK , işbirlikçi AKP ’ sloganları yükselirken, polisin aldığı sıkı güvenlik önlemleri altında camiye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin girdi. Kalabalık bakanları yuhalayınca cenaze namazını kıldırmak için hazırlık yapan Gaziantep Müftüsü Ahmet Bulut, müdahale ederek ‘yuh’ çekilmemesi için uyarıda bulundu. Kalabalıktan bu kez müftü Ahmet Bulut’a da ‘yuh’ sesleri yükseldi.

Bakanlar kortejde yürüdü

Gergin ortamda kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Mehmet Can’ın cenazesi askerlerin omuzlarında kortej eşliğinde bir süre taşındı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de kortejin arkasından yürüdü. Bir süre sonra kalabalık bir grup protesto ettikleri Atalay ve Şahin’e doğru yürümek istedi. Polis çevrelerinde etten duvar ördükleri Atalay ve Şahin’i trafik ekibinin otomobiline bindirerek bölgeden çıkartmak istedi ancak bakanlar bunu kabul etmeyerek yürümeye devam etti.

Pet şişesi yağdırıldı

Yaklaşık 500 metre daha ilerlendikten sonra bakanlara gösterilen tepkinin dozu artı, kalabalıktan pet şişe yağdırıldı. Bu sırada bir grup Atalay ve Şahin’in üzerine yürümek isteyince önlem alan polis, biber gazıyla müdahale etti iki bakan bir minibüse bindirilerek kalabalığın arasından çıkarıldı.