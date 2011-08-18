-Şehit cenazeleri memleketlerine gönderildi VAN (A.A) - 18.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolunda düzenlenen terörist saldırıda, şehit olan askerlerin cenazeleri, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde dün askeri konvoyun geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar, jandarma uzman çavuşlar Turan Kurt, Hakan Çil, Nazır Elitok, Erhan Ar ile piyade uzman çavuş Samet Kılıç, Jandarma onbaşı Vedat Gülder ile jandarma er Serkan Altay'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından helikopterle Van'a getirildi. Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası Helikopter Filo Komutanlığı'na indirilen cenazeler için burada tören düzenledi. Törende konuşan Hakari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Köse, acının büyük olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Birlik ve beraberliğimizi, ülke bütünlüğünü hedef alan terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen mücadelede, bu uğurda fedekarca hizmet eden kahraman 9 silah arkadaşımızı, dün gerçekleşen hain bir eylem sonucu, kaybetmiş bulunuyoruz. Acımız çok büyük. Hüznümüz dağlar kadar. Ama boynumuzu bükmüyoruz. Bükmeyeceğiz. Kor ateş de olsa, hüznümüzü yüreğimize gömecek, gözyaşımızı içimize akıtacak, hainleri sevindirmeyeceğiz. Buradan çok net biçimde ifade ediyorum. Kazanamayacaklar. Hiç bir şey elde edemeyecekler. Kendi karanlıklarında eriyip gidecekler. Kendi bataklıklarında kuruyacak, kendi kanlarında boğulacaklardır. Yılgınlığa düşmedik, düşmeyeceğiz. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Hiçbir zaman teslim olmadık, teslim olmayacağız. Bizlere bu acıyı yaşatanlar, bilsinler ki bunun bedelini çok ağır biçimde ödeyeceklerdir.'' Tuğgeneral Köse'nin konuşmasının ardından Müftü Nimetullah Arvas dua okudu. Törene katılan şehit yakınları, duygulu anlar yaşadı. Zaman zaman fenalaşan şehit yakınlarına, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Duaların okunmasının ardından şehitlerin Türk Bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzunda uçaklara taşındı. Törene, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Van Valisi Münir Karaloğlu, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Yıldırım Güvenç, AK Parti Van milletvekilleri Gülşen Orhan ve Mustafa Bilici, şehitlerin yakınları ile silah arkadaşları katıldı.