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ŞEHİT CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ  VAN (A.A)

02 Ağustos 2011 14:04

-ŞEHİT CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ  VAN (A.A) - 02.08.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen terörist saldırıda şehit olan 3 askerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi.  Van-Başkale karayolunda, terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu otomobilden, askeri araca el bombası atılması ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver, uzman çavuşlar Serkan Angay ile Ramazan Sağ'ın, Van Askeri Hastanesindeki cenazeleri, ambulanslarla Filo Komutanlığına getirildi.  Burada düzenlenen törende şehit askerlerin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzunda askeri uçağa alındı. Törene, Vali Münir Karaloğlu, Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Nazım Altıntaş, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile yetkililer katıldı.  Törenin ardından Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver'in cenazesi Gaziantep'e, Serkan Angay'ın Mersin'in Anamur ilçesine, Ramazan Sağ'ın ise Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. 

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