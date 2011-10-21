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Şehit Çavuş Özel'e Adana'da tören ADANA (A.A)

21 Ekim 2011 14:38

-Şehit Çavuş Özel'e Adana'da tören  ADANA (A.A) - 21.10.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Çavuş Koray Özel için memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Van'dan askeri uçakla dün Adana'ya getirilen şehidin cenazesi bu sabah Adana Asker Hastanesi'nden alınarak konvoy eşliğinde Sabancı Merkez Camisi'ne götürüldü. Cenaze, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildiği sırada şehit askerin babası İdris, annesi Elif ve kardeşi Ayşe Özel gözyaşlarına hakim olamadı. Tören nedeniyle geniş güvenlik önlemi alan polis, ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılmak için gelenleri, caminin de içinde bulunduğu Merkez Park'ta bekletirken, şehidin akraba ve yakınlarını cami avlusuna aldı. Şehidin cenaze namazını Adana İl Müftüsü İsmail Canbolat kıldırdı. AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan da ön safta yer alarak cenaze namazını kıldı. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra, AK Parti Adana milletvekilleri Necdet Ünüvar, Fatoş Gürkan, Mehmet Şükrü Erdinç, CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Vali Hüseyin Avni Coş, 6. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Sezai Bostancı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve diğer yetkililer katıldı. Şehidin babası İdris Özel ve törene katılan protokol üyeleri, şehidin cenazesinin konulduğu top arabasının arkasında bir süre yürüdü.  Daha sonra cenaze defnedilmek üzere Feke ilçesine gönderildi. Bu sırada Merkez Park içindeki çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık grup, terör örgütü aleyhine sloganlar atarak şehir merkezinde yürüyüş düzenledi.

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