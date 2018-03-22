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Şehit Binbaşı'nın eşine Erdoğan'ın mektubu teslim edildi, mezarına Eskişehirspor forması örtüldü

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu ile karaçam tohumu, Afrin şehidi Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca'ya Vali Özdemir Çakacak tarafından teslim edildi

22 Mart 2018 22:14

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu ile karaçam tohumu, Afrin şehidi Binbaşı Mithat Dunca\'nın eşi Lütfiye Dunca\'ya Vali Özdemir Çakacak tarafından teslim edildi. Ayrıca, \'Mithat Dunca\' yazılı 26 sırt numaralı Eskişehirspor forması şehidin mezarına örtüldü ve yanındaki ağaca asıldı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, geçen 15 Mart\'ta Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay\'daki hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca\'nın Eskişehir\'deki babaevini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Özdemir Çakacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başlattığı \'Daha yeşil bir Türkiye\'yi birlikte inşa edelim\' projesi kapsamında içerisinde kendi yazdığı mektubu ile karaçam tohumunun bulunduğu zarfı şehidin eşi Lütfiye Dunca\'ya verdi.
Şehidin eşi Lütfiye Dunca, Vali Özdemir Çakacak evden ayrıldıktan sonra gazetecilere \"Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eşimin hatırasını yaşatmak için daha yeşil bir Türkiye için. Bunun içinde tohumlar var. Onları bize gönderdiği için teşekkür ediyorum. Onun yanına bu tohumları gömüp inşallah yeşil bir Türkiye ve sonsuz teşekkürler ediyorum, sağ olsunlar, bizimle oldukları için teşekkür ediyorum\" diye konuştu.
\'İNTİKAMINI ALDIKLARI İÇİN İÇİMİZ BİRAZ RAHAT\'
Lütfiye Dunca, bir gazetecinin \"Afrin tamamen kuşatıldı. Kahramanlarımız orada büyük mücadele veriyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz?\" demesi üzerine, \"Hepsinden Allah razı olsun. Herkes vatan için. Benim eşim de vatan için şehit oldu. Onlar da onun intikamını aldıkları için en azından biraz içimiz rahat. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum\" dedi.
MEZARINA ESKİŞEHİRSPOR FORMASI ÖRTÜLDÜ
Bu arada, Şehit Binbaşı Mithat Dunca\'nın daha önce arkadaşına gönderdiği mesajındaki \"Söyle, Es-Es bu sene Süper Lig\'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri\" vasiyeti üzerine, Eskişehirsporlu taraftarlar tarafından \'Mithat Dunca\' yazılı 26 sırt numaralı Eskişehirspor forması, Vişnelik Mahallesi Hava Şehitliği\'nde şehidin mezarına örtüldü ve yanındaki ağaca asıldı. Şehidin mezarının üzerindeki çiçekler ve Türk bayrakları arasında ise el yazısıyla yazılmış \'Komutanım. İntikamınız defalarca alınmıştır. Hakkınızı helal et komutanım\' notu dikkat çekti.
Eskişehirsporlu futbolcuların da yarın saat 14.00\'te Şehit Binbaşı Mithat Dunca\'nın mezarını ziyaret edecekleri belirtildi.

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