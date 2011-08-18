-Şehit Binbaşının cenazesi, Ankara'ya getirildi ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar'ın cenazesi, askeri uçakla Ankara'ya getirildi. Şehit Başayar için yarın askeri tören düzenleneceği belirtildi. Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 12. kilometresinde hain saldırı sonucu şehit olan Binbaşı Başayar, Van'daki törenin ardından Ankara'ya getirildi. Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ailesi tarafından alınan Başayar'ın naaşı, adli tıp kurumuna götürüldü. Başayar için yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından askeri tören düzenleneceği öğrenildi. Öte yandan, şehit binbaşının Demetevler semtinde yaşayan ailesine gün boyu taziye ziyaretleri sürdü. Zaman zaman ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' sloganlarının atıldığı taziye evinde, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başayar ailesinin evinde gün boyu Kur'an-ı Kerim okundu.