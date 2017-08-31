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Şehit Başsavcının eşi: İlk kez bu kabirden mahcup olmadan döneceğim

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden teröristin yakalandığını öğrenen eşi Cihan Uzun, iki oğlu ile birlikte arife günü eşinin kabrini ziyaret etti

31 Ağustos 2017 20:19

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TUNCELİ\'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı Murat Uzun\'u şehit eden teröristin yakalandığını öğrenen eşi Cihan Uzun, iki oğlu ile birlikte arife günü eşinin kabrini ziyaret etti. Eşinin mezarına Türk bayrağı örtüp, göz aydınlığı için gelen bir buket çiçeği bırakan Cihan Uzun, \"İlk kez bu kabirden mahcup olmadan döneceğim. Bugün içim çok rahat huzurlu, omuzlarımdaki yük bir nebze hafiflemiş olarak buraya geldim. İlk defa bayram tadında bayram yapacağım Allah\'ın izniyle\" dedi.
Tunceli\'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı 34 yaşındaki Murat Uzun, 19 Eylül 2012\'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte oturduğu lojmanın girişinde PKK\'lı teröristin silahlı saldırısında şehit oldu. Önceki gün Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı\'nın operasyonunda yaralanan teröristlerden birinin şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'u şehit eden \'Azad Cüngüş\' kod adlı terörist olduğu belirlendi. Bu haberin ardından Samsun\'da hemşire olan şehit eşi 38 yaşındaki Cihan Uzun ile çocukları 10 yaşındaki Emir Kaan ve 5 yaşındaki Hakan Taner bugün şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un Yukarı Avdan Mahallesi\'ndeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette Cihan Uzun, eşinin mezarının üzerine Türk bayrağı örttü. Uzun, eşini şehit eden teröristin yakalanmasının ardından eşinin meslektaşlarının göz aydınlığı için kendisine gönderdiği bir buket çiçeği mezarın üzerine bıraktı. İki oğlu ile birlikte eşinin mezarı başında dua eden Cihan Uzun, \"İlk kez bu kabirden mahcup olmadan döneceğim. Bugün içim çok rahat huzurlu, omuzlarımdaki yük bir nebze hafiflemiş olarak buraya geldim. Bana göz aydınlığı için gönderilen çiçeği özellikle getirmek istedim eşime. Benim de gözüm aydın hepimizin gözü aydın. Hainlerle ilgili konuşmak istemiyorum adalet yerini buldu. Bundan  sonra da hak ettiği cezayı en ağır şekilde alacaktır. Burada eşimin değerli meslektaşlarının göstermiş olduğu vefa, üstün çalışma başarı sonuçlandı. Onlar da eşime karşı olan vefa borcu olarak düşündükleri çalışmayı gerçekleştirdiler. \'Elimizden geleni yaptık, senin ve çocukların için gerekli, istediğin olması gereken neyse onu yaptık\' dediler bana. Bu da beni ziyadesiyle mutlu etti. Bugün çok huzurlu ve mutlu bir şekilde buraya geldim. Eşimle konuşmaya bu 5 yılı konuşmaya dertleşmeye geldim. Bu gün arife günü bundan sonraki arifelerimiz bayramlarımız bu tat da geçer. İlk defa bayram tadında bayram yapacağım Allah\'ın izniyle\" dedi.

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