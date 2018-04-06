Şehit Başkan Yardımcısı Doğu'nun oğlu: Bu vatanı hiç kimseye bırakmayız

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde 16 Ekim 2016\'da terör örgütü PKK\'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Belediye Başkan Yardımcısı Şefik Doğu\'nun oğlu Veli Doğu, \"Şehit edilen babamın görevini bana devrettiler. Şunu unutmasınlar: Biz bir ölür, bin çoğalırız. Gerekirse bu vatan için milyonlarca şehit verir ama bu vatanı hiç kimseye bırakmayız. Vatan sağ olsun\" dedi.

Erciş\'e bağlı Latifliye Mahallesi muhtarı iken Erciş Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Şefik Doğu, 16 Ekim 2016\'da terör örgütü PKK tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan Şefik Doğu\'nun muhtarlık görevi oğlu Veli Doğu\'ya devredildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, \'Vefa Projesi\' kapsamında Doğu Ailesi\'ni ziyaret etti. Aile ziyaretinde konuşun Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, \"Şehidimiz Şefik Doğu ile beraber çalıştık, şehidimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin ismini evlerinin geçtiği caddeye verdik. İsmine yakışır bir çalışmayla daha da güzelleştireceğiz\" diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Yaşar\'a teşekkür eden Muhtar Veli Doğu ise \"2016 yılında evimizin bahçesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen babamın görevini bana devrettiler. Şunu unutmasınlar: Biz bir ölür, bin çoğalırız. Gerekirse bu vatan için milyonlarca şehit verir ama bu vatanı hiç kimseye bırakmayız. Vatan sağ olsun\" dedi.



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