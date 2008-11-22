Şehit babaya veda

Ağrı’da çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Binbaşı Süleyman Can’ı, son yolculuğuna devlet ve vatandaşlar uğurladı. Cenaze töreninde şehit binbaşının oğlu Onur Can da, babasına asker selamı vererek veda etti.





Ağrı’da şehit düşen Jandarma Binbaşı Süleyman Can’ın Kocatepe Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, üst düzey komutanlar, yargı mensupları ve ailesi de katıldı. Katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP lideri Deniz Baykal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da vardı.



Kocatepe Camiindeki cenaze töreninde bir ilk yaşandı. Törende, koltuk değnekli Güneydoğu gazileri de hazır bulundu. Şehit binbaşının oğlu Onur Can da yanlarına giderek gazilere tek tek sarıldı ve başsağlığı dileklerini kabul etti. Gaziler daha sonra ailenin diğer fertlerinin de yanına giderek acılarını paylaştılar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere çok sayıda devlet adamı ve politikacının bulunduğu törende, şehit binbaşı Can’ın naaşının arkasında namaz kılmak isteyen vatandaşlar isyan etti. Protokol nedeniyle vatandaşların cenazeye yakınlaşmasına izin verilmezken, vatandaşlarla çevik kuvvet arasında tartışma yaşandı. "Şehidimize yakın olmak istiyoruz. Bizi engellemeyin" tepkisine polis, "Sorumluluk askerlerin, protokol var giremezsiniz" diye yanıt verdi. Görevli subaylar, trafiğe kapatılmış sokaklardan yürüyerek gelen vatandaşların avluya girmesine izin vermedi.



Siirt’te 10 bin kişi



Öte yandan Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 9 Kasım günü PKK saldırısında yaralanan ve önceki gün tedavi gördüğü GATA’da şehit olan piyade er Abdülkerim Aytış (21), dün Siirt’te toprağa verildi. Evli ve 1 çocuk babası Abdülkerim Aytiş’in cenaze törenine 10 bin kişi katıldı.



