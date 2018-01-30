Şehit babasının madalyasını 3 yaşındaki Berat aldı

Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da düzenlenen törenle 5 şehit ailesi ile 1 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Törende Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selim Vural\'ın madalyası ve beratını oğlu Berat Vural aldı.

Tekirdağ Polisevi\'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilmesi töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajının okunması ile başladı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şahadet mertebesine erişen vatan evlatlarını Türk milleti adına rahmetle andığını belirterek, \"Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Bugün özgür, bağımsız bir şekilde şanlı bayrağımız altında yaşıyorsak, bunları aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Ülkemiz yaklaşık 35 yıldır terörle ve terörizmle mücadele etmektedir. Bayrağımız, toprağımız ve inancımız uğruna ne gerekiyorsa millet olarak gözümüzü kırpmadan yerine getirdik. Bu inanç ve kararlılıkla sınırlarımızın güvenliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadeleye devam ediyoruz ve edeceğiz. Aziz Türk Milleti\'nin kahraman evlatları ülkemizin ve bölgenin huzuru için, sınırlarımızın hemen önünde oluşan terör koridorunu yok etmek için Afrin\'de. Allah onları korusun, yar ve yardımcısı olsun. Burunları bile kanamadan vatan topraklarına ulaşmalarını sağlasın. Rabbim onları muzaffer kılsın\" dedi.

ŞEHİDİN OĞLU DUYGULANDIRDI

Törende Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde 3 yıl önce PKK\'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selim Vural\'ın beratı oğlu Berat\'a verildi. Duygulu anların yaşandığı törende Berat Vural, aldığı madalya ve beratı tek başına taşıyıp, babaannesi Ürkiye ile amcası Ramazan Vural\'a götürdü.

Programa Vali Ceylan ile Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Başsavcı Güngör Karakoç, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve şehit ve gazi ailelerinin yakınları katıldı.

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