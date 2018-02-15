T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit babasından Mehmetçiğe moral

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'den Kilis'e giden şehit babası Cemalettin Aksarı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral verirken, "Bir oğlum daha var

15 Şubat 2018 16:34

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'den Kilis\'e giden şehit babası Cemalettin Aksarı, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere moral verirken, \"Bir oğlum daha var. Onu da şehit vermeye hazırım\" dedi.
Piyade sözleşmeli er Cihan Aksarı, Hakkari Yüksekova Dağlıca bölgesinde 6 Eylül 2015 tarihinde bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit düşerken memleketi Düzce\'de toprağa verildi. Düzce Mamure köyünde oturan şehit babası Cemalettin Aksarı, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Kilis\'e gitti. Kilis\'te askerlerle bir araya gelen Cemalettin Aksarı, askerlerle sohbet etti. Cemalettin Aksarı askerlere, \"Bir oğlum daha var. Onu da vatan için şehit vermeye hazırım. Ben de Afrin\'e gitmeye hazırım\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCE KilisCemalettin Aksarı Zeytin Dalı HarekatıOnuPiyadeCihan Aksarı Hakkari Yüksekova DağlıcaEylülDüzceDüzce MamureMehmetçiğeKilisCemalettin AksarıBenAfrinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24