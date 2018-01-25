Şehit babası ve Suriyelilerden 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, Yıldırım Kent Konseyi üyeleri ve Suriyeli sığınmacılar, askerlik şubesine gelerek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Askerlik için dilekçe verenler arasında, 2016 yılında, Trabzon\'un Maçka ilçesinde yol kontrolü yaparken teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Akın\'ın babası Fuat Akın da yer aldı.

Yıldırım Kent Konseyi üyeleri ile Suriyeli sığınmacılar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için askerlik şubesine gelerek, dilekçe verdi. Burada basın açıklaması yapan Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan, \"Yıldırım Kent Konseyi; 35 kişilik yürütme kurulu, 4 meclisi, 10 çalışma grubu, 120 üyesi ve 250 genel kurul üyesi ile vatanın, milletin ve şanlı ordumuzun emrine amadedir\" dedi.

ŞEHİT BABASI DA DİLEKÇE VERDİ

Darbe girişiminden 4 gün sonra Trabzon\'un Maçka ilçesinde, yol kontrolü yaparken, polis aracına ormanlık alandan teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Akın\'ın babası Fuat Akın da askerlik şubesine gelerek, dilekçe doldurdu. Oğlu İbrahim Akın gibi kendisinin de şehit olmaya hazır olduğunu belirten Akın, ihtiyaç halinde askere gidebileceğini söyledi. Akın, \"Seve seve askere gitmeye hazırım. Arkadaşlarım ile beraber geldim. Bana destek oldular. 2 oğlum daha var. İhtiyaç halinde askere gitmeye hazırım. Şehit babası olmaktan çok gurur duyuyorum. Vatanımız için ben de şehit olmaya hazırım\" diye konuştu.

Gönüllü askerlik için dilekçe yazan Suriyeli sığınmacılar ise göreve her zaman hazır olduklarını, ihtiyaç halinde sınıra gidebileceklerini söyledi. Basın açıklaması yapan grup, dilekçelerini Yıldırım Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Mustafa Tetik\'e teslim etti.

Öte yandan bazı kadınlar da dilekçe doldururken, askerlik şubesinde görev yapan askerlere elleriyle yaptıkları yaprak sarmalarını verdi.

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